Летняя "Арена": ТРЦ готовит праздники, открытия магазинов и велнесс центра премиум класса

Крупнейший торгово-развлекательный центр Сибири запланировал нескучное лето: в "Арене" заявляют об открытии новых магазинов разной направленности, и некоторые двери откроются празднично и выгодно. Кроме того, в августе здесь начнет работу велнесс центр GOLD start: заведение класса премиум со спа-зоной.
Как сообщили редакции в отделе маркетинга ТРЦ, в июне-августе жителей Алтайского края ждет, по меньшей мере, 30 открытий. Детское направление пополнится брендами InCity kids, "Лимпопо" и магазином игрушек "Городок". Охотники на хорошую обувь порадуются "Престижу" и RICH podium, ценители стильной одежды найдут себе развлечение в InCity. Кроме того, летом откроется сразу два магазина с достойным нижним бельем: "Орхидея" в июне и "Мон плезир" в июле. Существенное пополнение ждет и мебельную галерею "Арены": сейчас уже на разной стадии готовности отделочные работы для таких брендов, как "Элит", "Витра", "Тритон", Априори", Rossini, "Ангстрем" и почти десятка других. Как минимум два открытия пройдут празднично: в последней декаде июня громко начнет работать RBT.RU (и обещают в день открытия какие-то сумасшедшие скидки и акции), а в августе ярко стартанет велнесс центр GOLD start, в котором сейчас уже устанавливают спортивное оборудование первой линии американского бренда Star Trac. Ну а пока ждем открытия, смотрим трансляции Кубка конфедерации на большом экране: 17, 21 и 24 июня болеем, кричим и радуемся на открытой площадке ТРЦ!
До конца текущего года в "Арене" заработают еще десятки новичков. Один из факторов, который обеспечивает популярность ТРЦ у покупателей и, соответственно, арендаторов – особенности самого проекта "Арены". Мало того, что ТРЦ притягателен уже одним своим масштабом, - он еще и "умен" и надежен, что, согласитесь, крайне важно. Так, проект "Арены" еще на этапе идеи был отдан в руки международной команды специалистов компании Astron – одному из мировых лидеров в области производства полнокомплектных стальных зданий, имеющий более чем 50-летнюю историю и около 50 000 реализованных проектов. Проектированием и монтажом "Арены" занималась слаженная группа экспертов из России, Чехии и Люксембурга. И вместе они обеспечили решение, которое и спустя три года остается инновационным, образцом совершенной технологичности и надежности.
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