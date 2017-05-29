В Москве цирковая гимнастка упала с высоты во время репетиции.
Она госпитализирована, заявили РИА Новости в справочной службе "скорой". Девушку привезли в больницу с черепно-мозговой травмой из Центра циркового искусства.
Гимнастка находится в реанимации в стабильном состоянии, сообщили в "Росгосцирке". У девушки черепно-мозговая травма. Медики пообещали выписать ее в общее отделение уже 29 мая, пишет bfm.ru.
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