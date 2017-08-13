Тулеев вернулся: губернатор Кемеровской области возвратился после реабилитации

В администрации Кемеровской области РБК сообщили, что губернатор находится в хорошем самочувствии. "Да, это так. Он прибыл. Самочувствие у него хорошее", — заявили в пресс-службе.

Депутат Госдумы Антон Горелкин, избранный от Кузбасса, подтвердил РБК информацию о возвращении Тулеева в административный центр Кемеровской области. "Это действительно так. Более того, хочу подчеркнуть, что состояние его резко улучшилось. Надеюсь, скоро мы увидим Амана Гумировича на работе", — сообщил депутат.



Как сообщил местному изданию VSE42.ru источник, Тулеев прибыл в Кемерово чартерным рейсом, который был оплачен одной из крупных холдинговых компаний России.

По данным РИА Новости, пресс-служба региональной администрации пока не располагает информацией о том, когда губернатор выйдет на работу.

Наопмним, Аман Тулеев ушел в официальный отпуск 22 мая, позже пресс-служба областной администрации сообщила, что он продлен из-за операции. Тулееву прописали оперативное вмешательство из-за проблемы с межпозвоночными дисками еще осенью 2016 года, но из-за своего плотного рабочего графика он перенес его на семь месяцев и совместил с официальным отпуском.

После этого некоторые СМИ писали, что губернатор якобы намерен уйти в отставку. Эту информацию опровергли в администрации Кузбасса, заявив, что Тулеев такого заявления не писал и намерен работать дальше, как только разрешат врачи после постоперационной реабилитации.