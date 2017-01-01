Тюменской бабушке соседи подарили ёлку взамен спиленной чиновниками

В Тюменской области пенсионерке, у которой чиновники спилили ель во дворе, соседи подарили новое дерево, сообщает VistaNews.
Елку под своими окнами 86-летняя жительница села Ярково Анна Фольц обнаружила утром 31 декабря. Так соседи поздравили ее с Новым годом.
По словам одного из местных жителей, Фольц очень обрадовалась подарку. Елку она поставила у себя дома. А внуки подарили бабушке игрушки для украшения, пишет Lenta.ru.
Женщина посадила дерево 57 лет назад вместе со своим маленьким сыном, который умер спустя год после посадки ели. Это дерево было для пенсионерки своеобразным памятником.
Ель спилили 1 декабря и установили на центральной площади села.
Прокуратура внесла в адрес главы районной администрации представление, 7 декабря чиновнику был объявлен выговор. После этого он подал в отставку, и с 12 декабря считается уволенным.
Также в отношении него возбуждено административное дело по статье Кодекса Тюменской области об административной ответственности "Нарушение правил благоустройства территорий городов и других населенных пунктов".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.