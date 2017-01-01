Тюменской бабушке соседи подарили ёлку взамен спиленной чиновниками

Елку под своими окнами 86-летняя жительница села Ярково Анна Фольц обнаружила утром 31 декабря. Так соседи поздравили ее с Новым годом.

По словам одного из местных жителей, Фольц очень обрадовалась подарку. Елку она поставила у себя дома. А внуки подарили бабушке игрушки для украшения, пишет Lenta.ru.

Женщина посадила дерево 57 лет назад вместе со своим маленьким сыном, который умер спустя год после посадки ели. Это дерево было для пенсионерки своеобразным памятником.

Ель спилили 1 декабря и установили на центральной площади села.

Прокуратура внесла в адрес главы районной администрации представление, 7 декабря чиновнику был объявлен выговор. После этого он подал в отставку, и с 12 декабря считается уволенным.

Также в отношении него возбуждено административное дело по статье Кодекса Тюменской области об административной ответственности "Нарушение правил благоустройства территорий городов и других населенных пунктов".