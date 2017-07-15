У алтайского дзюдоиста Ивана Нифонтова родился сын

У четы Нифонтовых теперь два сына — первый родился в декабре 2014 года.

Справка

Иван Нифонтов родился 5 июня 1987 года в Казахстане, там же начал заниматься дзюдо. Когда Ивану было 9 лет, его родители переехали в Барнаул, где Нифонтов продолжил занятия у Игоря Вотякова. Чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта России по дзюдо, выступает в весовой категории до 81 кг. Лучший дзюдоист Европы 2009 года. В 2012 году завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр. В 2015 году стал серебряным и бронзовым призером Европейских игр и чемпионата Европы, участник чемпионата мира.

Вместе с супругой основал спортивный центр "Триумф", в котором дети занимаются художественной гимнастикой и дзюдо.