У алтайского дзюдоиста Ивана Нифонтова родился сын

Днем 14 июля 2017 года в барнаульском роддоме №1 супруга знаменитого алтайского дзюдоиста Ивана Нифонтова родила сына Всеволода. Рост мальчика составил 154 см, вес 3 520 граммов, сообщает "Алтайский спорт".
У четы Нифонтовых теперь два сына — первый родился в декабре 2014 года.
Справка
Иван Нифонтов родился 5 июня 1987 года в Казахстане, там же начал заниматься дзюдо. Когда Ивану было 9 лет, его родители переехали в Барнаул, где Нифонтов продолжил занятия у Игоря Вотякова. Чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта России по дзюдо, выступает в весовой категории до 81 кг. Лучший дзюдоист Европы 2009 года. В 2012 году завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр. В 2015 году стал серебряным и бронзовым призером Европейских игр и чемпионата Европы, участник чемпионата мира.
Вместе с супругой основал спортивный центр "Триумф", в котором дети занимаются художественной гимнастикой и дзюдо.
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