У белгородского правительства мужчина выгрузил труп из машины

По данным с камер видеонаблюдения, мужчина заехал на пешеходную зону у белгородского правительства на автомобиле, выгрузил из багажника тело мужчины, после чего там же попытался покончить собой, сообщает РИА Новости.

Причинами происшедшего занимаются следователи. По их данным, это мог быть конфликт между работником и задолжавшим ему работодателем. Погибший — житель Белгорода 1983 года рождения. За рулем автомобиля находился житель Белгородского района 1952 года рождения, он был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия", пишет bfm.ru.