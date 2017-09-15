У белгородского правительства мужчина выгрузил труп из машины

На Соборной площади в Белгороде обнаружены тела двух мужчин.
По данным с камер видеонаблюдения, мужчина заехал на пешеходную зону у белгородского правительства на автомобиле, выгрузил из багажника тело мужчины, после чего там же попытался покончить собой, сообщает РИА Новости.
Причинами происшедшего занимаются следователи. По их данным, это мог быть конфликт между работником и задолжавшим ему работодателем. Погибший — житель Белгорода 1983 года рождения. За рулем автомобиля находился житель Белгородского района 1952 года рождения, он был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия", пишет bfm.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.