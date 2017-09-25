У более 60% россиян нет денег на "черный день"

Чаще других деньги удается откладывать тем, у кого есть банковские счета (74%), москвичам и петербуржцам (45%), тогда как жителям сел и людям, у которых нет вкладов в банках, копить удается гораздо реже (29% и 22% соответственно). Сбережениями россияне считают сумму, которая начинается от 398 тыс. 617 рублей.

Наиболее надежным способом вложения денег для россиян остается покупка недвижимости. Такого мнения придерживаются 46% опрошенных. Банкам доверяют 29%. Наличность в рублях выбирают 17%, в иностранной валюте — 10%. 14% скорее вложили бы средства в золото и драгоценности, 7% купили бы акции предприятий, а 5% отнесли бы средства в пенсионный фонд.

Абсолютное большинство граждан РФ знает, какой ежемесячный доход сделает их счастливыми. 89% смогли назвать конкретную сумму), только 3% ответили, что счастье — не в деньгах. Среднее значение от названных сумм составило 105 тыс 426 рублей.

Респондентам в возрасте 35-44 лет и жителям Москвы и Петербурга требуется больше денег: первых устроил бы доход, равный 206 тыс 923 рублей, а москвичей и петербуржцев — 141 тыс. 549 рублей, жителей сел — 61 тыс 223 рублей, молодежь — 67 тыс. 870 рублей, в среднем пенсионерам для счастья нужно 72 тыс. 490 рублей.

В случае потери источника дохода 32% опрошенных смогут прожить на свои нынешние накопления год и более, 29% могут обойтись без работы более полугода, около четверти россиян (22%) протянут только 2-3 месяца. Еще 2% указали, что смогут прожить без заработка всего 2-3 недели, пишет "Росбалт".

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29—30 августа 2017 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, выборка — 1 тыс. 200 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.