У наркомана из Алтайского края забрали запас марихуаны

Около 700 граммов марихуаны изъяли полицейские у жителя Топчихинского района, которого задержали на улице в состоянии наркотического опьянения, сообщают на сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России "Топчихинском" совместно с участковым уполномоченным полиции задержали 21-летнего жителя села Белояровка. Молодого человека подозревали в незаконном хранении и потреблении марихуаны.
По предварительным данным, его задержали на одной из улиц села в состоянии наркотического опьянения. Когда осматривали место его жительства, в одной из хозпостроек правоохранители обнаружили несколько пакетов наполненных веществом растительного происхождения. Все содержимое пакетов сотрудники полиции изъяли и направили на исследование, которое установило, что это марихуана общей массой почти 700 граммов. Считается, что это крупный размер партии наркотиков. Известно, что в прошлом году задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.