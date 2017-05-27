У наркомана из Алтайского края забрали запас марихуаны

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России "Топчихинском" совместно с участковым уполномоченным полиции задержали 21-летнего жителя села Белояровка. Молодого человека подозревали в незаконном хранении и потреблении марихуаны.

По предварительным данным, его задержали на одной из улиц села в состоянии наркотического опьянения. Когда осматривали место его жительства, в одной из хозпостроек правоохранители обнаружили несколько пакетов наполненных веществом растительного происхождения. Все содержимое пакетов сотрудники полиции изъяли и направили на исследование, которое установило, что это марихуана общей массой почти 700 граммов. Считается, что это крупный размер партии наркотиков. Известно, что в прошлом году задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков.