У системно значимых банков ЦБ РФ не будет отзывать лицензии

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Сегодня, 09:15.
Экономика

Об этом заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин в интервью ТАСС.

Банк.
Банк. Фото: архив mrfin.ru.

Системно значимые банки России определяет ЦБ РФ, это наиболее крупные и надежные банки. Сегодня в их число входят 10 кредитных организаций, включая как банки с госучастием, так и крупнейшие российские частные банки, и дочерние банки зарубежных организаций: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, банк "Открытие", Альфа-банк, Промсвязьбанк, Росбанк, ЮниКредит и Райффайзенбанк.

Учитывая, что на долю топ-10 приходится около 60% совокупных активов банковского сектора страны, ЦБ РФ осуществляет за ними особенно жесткий надзор.

Успокоив россиян относительно системно значимых кредитных организаций, Дмитрий Тулин в то же время отметил: на рынке еще остаются также слабые банки, но их "болезни диагностированы", и регулятор уже проводит их "лечение".

Дмитрий Тулин,
первый заместитель председателя ЦБ РФ:

Банк России постоянно осуществляет мониторинг деятельности кредитных организаций. Мы имеем детальную картину того, что происходит в каждом из наших поднадзорных. Несмотря на то, что процесс оздоровления банковского сектора еще продолжается, мы не ждем в обозримом будущем каких-либо серьезных негативных событий и прежде всего — отзыва лицензий у крупных, значимых банков.

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