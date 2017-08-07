У системно значимых банков ЦБ РФ не будет отзывать лицензии

Системно значимые банки России определяет ЦБ РФ, это наиболее крупные и надежные банки. Сегодня в их число входят 10 кредитных организаций, включая как банки с госучастием, так и крупнейшие российские частные банки, и дочерние банки зарубежных организаций: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, банк "Открытие", Альфа-банк, Промсвязьбанк, Росбанк, ЮниКредит и Райффайзенбанк.

Учитывая, что на долю топ-10 приходится около 60% совокупных активов банковского сектора страны, ЦБ РФ осуществляет за ними особенно жесткий надзор.

Успокоив россиян относительно системно значимых кредитных организаций, Дмитрий Тулин в то же время отметил: на рынке еще остаются также слабые банки, но их "болезни диагностированы", и регулятор уже проводит их "лечение".

Дмитрий Тулин,

первый заместитель председателя ЦБ РФ: