У звезды фильма "Любовь и голуби" отнялись ноги

Состояние здоровья актрисы знаменитого фильма "Любовь и голуби" Нины Дорошиной, известной большинству зрителей по роли Нади, резко ухудшилось.
Народная артистка пожаловалась на то, что у нее недавно отнялись ноги.
Сейчас ее состояние оценивается как очень тяжелое. "У меня нерабочее состояние. Мне приходят делать уколы, каждый день приезжает неотложка. У меня с ногами очень плохо", — рассказала она "РЕН ТВ".
Серьезные проблемы со здоровьем начались у 82-летней женщины после того, как несколько лет назад она перенесла инфаркт. Долгое нахождение в постельном режиме привело к тому, что возникли трудности с двигательной системой, считает Дорошина. Актриса призналась, что ей нужен медицинский специалист: "Мне надо разработать ноги. Мне нужно встать на ноги". Заниматься артисткой, вероятно, будет тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Нина Дорошина уже связалась с ней, пишет ura.ru.
Актер Александр Михайлов сообщил, что Дорошиной требуется специальное лечение.
"Надеюсь, мои слова не упадут в небытие, и, может быть, кто-то обратит внимание и поможет великой русской актрисе и потрясающему человеку", — сказал Михайлов.
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