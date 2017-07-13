Убийцу Немцова приговорили к 20 годам колонии

13 июля суд огласил решение по делу об убийстве Бориса Немцова. Обвинение просило для него пожизненное заключение.
Экс-военнослужащий чеченского батальона внутренних войск "Север" Заур Дадаев приговорен к 20 годам колонии строгого режима за убийство политика Бориса Немцова в феврале 2015 года. Он лишен Ордена Мужества и звания лейтенанта. Такое решение принял судья Московского окружного военного суда Юрий Житников, передает корреспондент РБК из зала заседаний.
Дадаев непосредственно расстрелял Немцова, прокуратура просила для него пожизненное заключение. Братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов — 14 лет, Хамзат Бахаев — 11 лет.
Суд учел, что Дадаев и Анзор Губашев получили положительные характеристики со службы, Эскерханов и Бахаев — многодетные отцы; кроме того, Эскерханов и Шадид Губашев имеют заболевания. Все они оштрафованы на 100 тыс. руб. и будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
Дело рассматривала коллегия присяжных; она признала всех подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.
В своем последнем слове Дадаев не признал свою вину.
Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.
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