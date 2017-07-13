Убийцу Немцова приговорили к 20 годам колонии

Экс-военнослужащий чеченского батальона внутренних войск "Север" Заур Дадаев приговорен к 20 годам колонии строгого режима за убийство политика Бориса Немцова в феврале 2015 года. Он лишен Ордена Мужества и звания лейтенанта. Такое решение принял судья Московского окружного военного суда Юрий Житников, передает корреспондент РБК из зала заседаний.

Дадаев непосредственно расстрелял Немцова, прокуратура просила для него пожизненное заключение. Братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов — 14 лет, Хамзат Бахаев — 11 лет.



Суд учел, что Дадаев и Анзор Губашев получили положительные характеристики со службы, Эскерханов и Бахаев — многодетные отцы; кроме того, Эскерханов и Шадид Губашев имеют заболевания. Все они оштрафованы на 100 тыс. руб. и будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Дело рассматривала коллегия присяжных; она признала всех подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.

В своем последнем слове Дадаев не признал свою вину.

Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.