Участковый, пропавший в Новоалтайске, найден мертвым

Лейтенант полиции Сергей Данько вышел с работы в Новоалтайске 21 сентября и пропал. Сегодня его нашли мертвым.
23-летний Сергей Данько после работы направлялся домой из района Белоярск, в котором он был участковым. Полицейский был в форме и имел при себе табельное оружие — пистолет 1968 года выпуска.
По информации altapress.ru, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в лесном массиве между заринской и новосибирской трассами. Табельное было оружие было на месте.
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