Участковый, пропавший в Новоалтайске, найден мертвым

23-летний Сергей Данько после работы направлялся домой из района Белоярск, в котором он был участковым. Полицейский был в форме и имел при себе табельное оружие — пистолет 1968 года выпуска.

По информации altapress.ru, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в лесном массиве между заринской и новосибирской трассами. Табельное было оружие было на месте.