Участница ДТП с "пьяным мальчиком" предложила пройти тест на "детекторе лжи"

По словам Куракиной, в настоящее время следствие утверждает, что Алисова могла видеть ребенка, но вовремя не затормозила. Защита настаивает, что мальчик "выскочил под колеса из-за припаркованного авто". Ольга Алисова также пожаловалась в прокуратуру на угрозы после ДТП.

В свою очередь, Наталья Куракина никак не прокомментировала заявления отца погибшего мальчика Романа Шимко о том, что дело затягивалось из-за якобы имеющихся контактов Алисовой с членами подмосковной ОПГ.

По факту того, что в крови погибшего мальчика экспертиза нашла 2,7 промилле алкоголя (состояние сильного опьянения), Куракина заметила, что "в ближайшее время" будет проведена эксгумация и повторное исследование.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что не получали заявлений об угрозах в адрес свидетелей скандального ДТП в Балашихе, в котором погиб шестилетний мальчик, пишет polit.ru.