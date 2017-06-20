Участница ДТП с "пьяным мальчиком" предложила пройти тест на "детекторе лжи"

Обвиняемая в наезде на шестилетнего мальчика в Подмосковье Ольга Алисова предложила пройти исследование на полиграфе, чтобы доказать, что она не могла заметить ребенка, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Наталию Куракину.
По словам Куракиной, в настоящее время следствие утверждает, что Алисова могла видеть ребенка, но вовремя не затормозила. Защита настаивает, что мальчик "выскочил под колеса из-за припаркованного авто". Ольга Алисова также пожаловалась в прокуратуру на угрозы после ДТП.
В свою очередь, Наталья Куракина никак не прокомментировала заявления отца погибшего мальчика Романа Шимко о том, что дело затягивалось из-за якобы имеющихся контактов Алисовой с членами подмосковной ОПГ.
По факту того, что в крови погибшего мальчика экспертиза нашла 2,7 промилле алкоголя (состояние сильного опьянения), Куракина заметила, что "в ближайшее время" будет проведена эксгумация и повторное исследование.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что не получали заявлений об угрозах в адрес свидетелей скандального ДТП в Балашихе, в котором погиб шестилетний мальчик, пишет polit.ru.
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