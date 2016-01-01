Ученые нашли простой способ продлить жизнь

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Ежедневное употребление небольшой порции орехов снижает риск развития патологий сердечно-сосудистой системы, рака и других заболеваний, способных привести к смерти. К такому выводу пришли исследователи из Имперского колледжа Лондона пишет "Стерлиград".

Сухофрукты, орехи.
Сухофрукты, орехи. Фото: открытые источники (CC0).

Они проанализировали 29 опубликованных ранее научных работ. В экспериментах приняли участие более 800 000 человек. Оказалось, что всего горсть орехов (20 граммов) в день сокращает риск развития ишемической болезни сердца почти на 30%, риск развития рака на 15%, риск преждевременной смерти — на 22%.

В исследованиях было отмечено, что любители орехов в два раза реже сталкиваются с респираторными заболеваниями и на 40% реже страдают от диабета.

Такой эффект ученые объясняют высоким содержанием клетчатки, магния и ненасыщенных жирных кислот в орехах. Все это способствует снижению уровня холестерина.

Некоторые орехи, особенно грецкие орехи и пекан, также содержат большое количество антиоксидантов, которые помогают клеткам бороться с окислительным стрессом и, возможно, снижают вероятность развития онкологических заболеваний.

Как отмечают ученые, 20 граммов орехов в день вполне достаточно.

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