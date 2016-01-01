Ученые назвали день, в который женщины выглядят страшнее всего

Британские ученые провели исследование по заказу одного из производителей искусственного загара, и выяснили самый неблагоприятный день для женщин.
Оказалось, что в среду уровень жизненной энергии падает до минимума, и как результат, женщины выглядят уставшими и постаревшими. Самый пик "некрасивости", по мнению ученых, наступает в 15.30.
Усталый вид может негативно отразиться на общей привлекательности, в связи с чем психологи советуют дамам не назначать свидания в этот день.
А несколько лет назад Ученые из Лондонской высшей школы экономики и политических наук выяснили, что лучшим днем для секса является четверг.
Как объясняют исследователи, это связано с тем, что в этот день недели человеческий организм наиболее активно вырабатывает сексуальные гормоны. Особенно высок уровень сексуальной активности людей в четверг утром, когда уровень выработки тестостерона у мужчин и эстрогена у женщин увеличивается почти в пять раз, пишет РИА Фан.
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