Ученые назвали день, в который женщины выглядят страшнее всего

Оказалось, что в среду уровень жизненной энергии падает до минимума, и как результат, женщины выглядят уставшими и постаревшими. Самый пик "некрасивости", по мнению ученых, наступает в 15.30.

Усталый вид может негативно отразиться на общей привлекательности, в связи с чем психологи советуют дамам не назначать свидания в этот день.

А несколько лет назад Ученые из Лондонской высшей школы экономики и политических наук выяснили, что лучшим днем для секса является четверг.



Как объясняют исследователи, это связано с тем, что в этот день недели человеческий организм наиболее активно вырабатывает сексуальные гормоны. Особенно высок уровень сексуальной активности людей в четверг утром, когда уровень выработки тестостерона у мужчин и эстрогена у женщин увеличивается почти в пять раз, пишет РИА Фан.