Ученые объяснили, почему в самолетах невкусная еда

Немецкие ученые выяснили, почему еда на борту самолетов кажется не такой вкусной, как на земле. Для этого в Институте строительной физики Германии провели эксперимент, сообщает НТВ.
В металлической трубе, изображавшей фюзеляж одного из небольших Airbus, специалисты создали условия, близкие к полетным (вибрация, сухость воздуха и низкое давление). Группа людей в этой трубе ела и пила, а исследователи фиксировали их вкусовые ощущения. Выяснилось, что испытуемые на 30% хуже воспринимали запахи и вкусы, чем на земле. Прежним осталось только восприятие пряного, кислого и горького.
Немецкие исследователи связывают этот феномен с перепадом давления и влажностью воздуха. У пассажиров пересыхают слизистые оболочки, слегка закладывают уши, все это приводит к изменениям вкусовых ощущений.
Также выяснился любопытный факт: изменение вкусов делает таким привлекательным на высоте томатный сок. Рецепторы начинают по-новому, радостно воспринимать прежде всего содержащуюся в нем глутаминовую кислоту.
Факт
Экипаж кормят отдельно от пассажиров, а у командира и второго пилота всегда разные блюда — вдруг кому-то попадется несвежее.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.