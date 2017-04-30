Ученые объяснили, почему в самолетах невкусная еда

В металлической трубе, изображавшей фюзеляж одного из небольших Airbus, специалисты создали условия, близкие к полетным (вибрация, сухость воздуха и низкое давление). Группа людей в этой трубе ела и пила, а исследователи фиксировали их вкусовые ощущения. Выяснилось, что испытуемые на 30% хуже воспринимали запахи и вкусы, чем на земле. Прежним осталось только восприятие пряного, кислого и горького.

Немецкие исследователи связывают этот феномен с перепадом давления и влажностью воздуха. У пассажиров пересыхают слизистые оболочки, слегка закладывают уши, все это приводит к изменениям вкусовых ощущений.

Также выяснился любопытный факт: изменение вкусов делает таким привлекательным на высоте томатный сок. Рецепторы начинают по-новому, радостно воспринимать прежде всего содержащуюся в нем глутаминовую кислоту.

Факт

Экипаж кормят отдельно от пассажиров, а у командира и второго пилота всегда разные блюда — вдруг кому-то попадется несвежее.