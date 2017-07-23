Ученые обнаружили источник "инопланетных сигналов"

Как пояснил профессор университета Пуэрто-Рико Абель Мендес, несколько дней назад исследователи зафиксировали сигнал, который очень сильно отличался от обычных "шумов космоса". Сотрудники предположили, что сигнал был послан разумной цивилизацией созвездия Девы.

За 56 лет астрономам SETI не удалось найти однозначных следов внеземных цивилизаций, за исключением так называемого "сигнала Wow!", который поймали в 1977 году. В последующие годы астрономам не удалось повторно найти источник этого сигнала в созвездии Стрельца.

На прошлой неделе Мендес заявил об обнаружении потенциального конкурента для "сигнала Wow!", который он зафиксировал во время наблюдений за небольшой звездой GJ 447 в созвездии Девы. Это открытие заставило ученых провести повторные наблюдения за этим красным карликом. Они попытались определить его источник, мощность и другие параметры.

Ученые установили, что "странный сигнал" породили не пришельцы или необычные вспышки на поверхности GJ 447, а спутники связи. Однако Мендес подчеркнул, что у этого сигнала есть несколько необычных черт, которые совершенно не характерны для радиоволн спутников. По этой причине его команда продолжает наблюдения за "странным сигналом".