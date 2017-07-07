Ученые определили 9 способов стать счастливее

1. Жить в Латинской Америке

Это государство является одной из самых счастливых стран мира, согласно рейтингу компании Gallup, который опубликовали в марте этого года. Этот феномен подтвердили и другими опросами. Эксперты считают, что Латинская Америка лидирует из-за своего климата и менталитета.

2. Иметь много друзей

Ученые уже давно доказали, что счастье заключается не в деньгах. Конечно, совсем в нищете счастье обрести сложно, но после достижения определённого уровня дохода связь между счастьем и богатством пропадает. Исследование, проведенное Центром социологических исследований РАНХиГС, показало, что "индекс счастья" россиян напрямую связан с количеством друзей и знакомых. Десятипроцентное увеличение такого показателя повышает жизненный тонус на 14%. Психологи подтверждают, что экстраверты, которые больше общаются с людьми, чаще чувствуют себя счастливыми, чем интроверты.

3. Не ждать слишком многого

Учёные из Лондона провели несколько экспериментов, которые показали, как ощущение счастья связано с уровнем ожиданий. Испытуемые играли в игры, предполагающие предварительную постановку целей, а после подведения итогов их просили описать своё состояние. Вывод оказался не таким уж неожиданным. Более счастливыми себя чувствовали не те, кто выиграли серьёзную сумму, а те, кто победили неожиданно для себя.

4. Быть альтруистом

Психологи из Университета Британской Колумбии выяснили, что деньги и счастье связаны. Люди, которые тратят свои финансы на подарки родственникам и друзьям или на благотворительность, чувствуют себя более счастливыми, чем те, кто тратит их на себя.

5. Иметь мужа (жену)

Исследователи доказывают, что женатые и замужние счастливее холостых. Здесь есть два нюанса. Во-первых, в России это подтверждается не всегда. По данным "Евробарометра" выходит, что разведённые счастливее семейных. Во-вторых, с каждым годом эта связь становится менее очевидной: одиночки активно учатся радоваться жизни. А вот сказать, что больше способствует счастью — наличие детей или их отсутствие, — наука и вовсе не может.

6. Любить свою работу

Метаисследование 1989 года показало наличие прочной связи между двумя параметрами: удовлетворённостью работой и удовлетворённостью жизнью. Профессия при этом практически не имеет значения.

7. Состоять в общественной организации

Социологи выяснили, что у людей, занятых в общественных организациях, более высокий уровень субъективного благополучия. Согласно результатам большого исследования, которое провела социолог из НИУ ВШЭ Еленой Петренко, самые счастливые респонденты имеют высокие индексы гражданского климата.Это те люди, которые готовы к таким действиям, как тушение лесных пожаров или политические акции протеста.

8. Винить во всём себя

В психологии есть термин "локус контроля". Это значит, что человек считает себя автором собственной жизни и ответственным за всё, что в ней происходит. Этот показатель хорошо связан с субъективным ощущением благополучия. Первые исследования на нескольких сотнях людей провёл психолог с Тайваня Лоу Лу. Он показал, что люди с внутренним локусом контроля в среднем намного счастливее тех, кто отдаёт свою жизнь на откуп внешним силам.

9. Общаться со счастливыми людьми

Итальянский нейрофизиолог Джакомо Риззолатти открыл так называемые зеркальные нейроны. Когда человек наблюдает за действиями другого человека, в его мозгу активируются те же зоны, что и у него, формируя соответствующие ощущения. По словам учёного, этот же механизм позволяет стать счастливее. Общение с людьми, которые довольны жизнью, заставляет почувствовать те же эмоции.

10. Не думать о счастье

Упорная нацеленность на счастье может сослужить плохую службу. К такому выводу пришли психологи из Университета Денвера. Люди, которые назвали счастье одной из основных жизненных ценностей, на деле довольно-таки редко испытывали это состояние. Нужно заниматься тем, что доставляет радость и приносит удовлетворение, а не сидеть и мечтать о счастье.