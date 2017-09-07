Ученые рекомендуют россиянам воздержаться от поездок за рулем из-за вспышки на Солнце

Из-за произошедшей на Солнце мощнейшей вспышки в ближайшие дни не стоит садиться за руль и летать на самолетах, сообщает РБК со ссылкой на ведущего научного сотрудника Пулковской обсерватории Георгия Гончарова.
По словам эксперта, после такой мощной вспышки на Солнце в несколько раз увеличивается количество ДТП. Он поясняет, что солнечно-энергичные частицы воздействуют на нервную систему человека. Из-за этого в организме человека и технике возникают "дополнительные токи", которые иногда могут быть мощнее собственных. "
Ранее, в 15:02 мск 6 сентября, сотрудники лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева и Обсерватории солнечной динамики (SDO) зафиксировали самую мощную за последние 12 лет вспышку на Солнце. По словам специалистов, она произошла из-за слияния двух крупнейших групп солнечных пятен. Астрономы считают, что такая вспышка могла нарушить радиосвязь на Земле и вызвать полярное сияние на средних широтах.
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