Ученые рекомендуют россиянам воздержаться от поездок за рулем из-за вспышки на Солнце

По словам эксперта, после такой мощной вспышки на Солнце в несколько раз увеличивается количество ДТП. Он поясняет, что солнечно-энергичные частицы воздействуют на нервную систему человека. Из-за этого в организме человека и технике возникают "дополнительные токи", которые иногда могут быть мощнее собственных. "



Ранее, в 15:02 мск 6 сентября, сотрудники лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева и Обсерватории солнечной динамики (SDO) зафиксировали самую мощную за последние 12 лет вспышку на Солнце. По словам специалистов, она произошла из-за слияния двух крупнейших групп солнечных пятен. Астрономы считают, что такая вспышка могла нарушить радиосвязь на Земле и вызвать полярное сияние на средних широтах.