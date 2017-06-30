Ученые установили, что человек может жить намного дольше общепринятых возрастных границ

Канадские ученые установили, что средняя максимальная продолжительность жизни человека больше, чем считалось ранее. К своим выводам специалисты пришли, изучив многолетние данные о продолжительности жизни людей из США, Великобритании, Франции и Японии. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature, кратко о нем сообщает Университет Макгилла (Канада).
Соавтор работы отметил, что 300 лет назад у многих людей были настолько короткие жизни, что "если бы мы сказали им, что теперь большинство людей могут дожить до ста лет, они сказали бы, что мы сумасшедшие".
"Мы просто не знаем, каков может быть возрастной предел. Фактически, расширяя линии тренда, мы можем показать, что максимальные средние сроки жизни могут продолжать увеличиваться в обозримом будущем", — сказал один из авторов работы Зигфрид Хекими.
Старейшим из когда-либо живших людей на Земле, чьи даты рождения и смерти официально подтверждены, была француженка Жанна Кальман, которая прожила 122 года, 5 месяцев и 14 дней, пишет "Лента.ру".
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