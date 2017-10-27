Ученые узнали, что больше всего ненавидят женщины и мужчины

Ученые составили список самых раздражающих вещей для мужчин и женщин. Исследование провели создатели приложения для знакомств Hater, сообщает BuzzFeed.
Выяснилось, что 50-летние женщины ненавидят популярные среди молодежи штаны-джоггеры, в 40 лет их бесят узкие галстуки, в 30 — мода на музыкальные фестивали, в 20 — шляпы Fedora с узкими полями.
Мужчины в возрасте 50 лет испытывают ненависть к злоупотребляющим макияжем женщинам, 40-летних раздражает одежда с леопардовыми принтами, 30-летних — "собачий" фильтр в приложении Snapchat, 20-летних — временные татуировки, сделанные хной, подростков — водолазки, пишет "Росбалт".
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