Ученые узнали, что больше всего ненавидят женщины и мужчины

Выяснилось, что 50-летние женщины ненавидят популярные среди молодежи штаны-джоггеры, в 40 лет их бесят узкие галстуки, в 30 — мода на музыкальные фестивали, в 20 — шляпы Fedora с узкими полями.

Мужчины в возрасте 50 лет испытывают ненависть к злоупотребляющим макияжем женщинам, 40-летних раздражает одежда с леопардовыми принтами, 30-летних — "собачий" фильтр в приложении Snapchat, 20-летних — временные татуировки, сделанные хной, подростков — водолазки, пишет "Росбалт".