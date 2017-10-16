Ученые узнали, почему люди целуются с языком

Ученые из Великобритании выяснили, что люди целуются с языком из-за эволюционных особенностей. Так человек может определить, подходит ли избранник генетически, сообщает портал "Актуальные новости" со ссылкой на Independent.
Предки человека определяли подходящую пару при помощи запахов. Таким образом животные узнают, подходит ли им их пара или нет. Эксперты считают, что поцелуи также считаются способом идентификации партнера.
По мнению ученых, поцелуй позволяет человеку идентифицировать наиболее совместимого избранника, потому что это определение увеличивает шанс родить здорового ребенка.
Исследователи объясняют, что большая часть механизмов для определения "подходящей пары" связаны с запахом тела и обменом генетической информацией через поцелуй.
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