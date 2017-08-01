Ученые выяснили, что будет с Солнцем, если на него вылить ведро воды

Американские ученые выяснили, что произойдет, если на Солнце вылить гигантское ведро с водой.
Смоделировать такую ситуацию удалось при помощи специальной программы.
Исследователи рассказали, что если облить горящий предмет на Земле, то водяной слой потушит огонь. Однако в космосе нет воздуха, поэтому Солнце нельзя потушить до тех пор, пока внутри звезды протекает синтез.
Таким образом, Солнце может сжигать воду, и вылитая на него вода сделает звезду лишь горячее и в шесть раз ярче.
Астрономы считают, что Солнце будет существовать в нынешнем виде еще 5 миллиардов лет. После этого светило превратится в красного гиганта. Его температура повысится в несколько раз, в результате чего океаны на нашей планете закипят, а суша превратится в пустырь. Затем звезда станет белым карликом, пишет "Росбалт".
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