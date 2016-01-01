Учёные выяснили, что голод повышает трудоспособность

Учёные из США пришли к выводу, что голод заставляет работать человека быстрее и повышает показатели трудоспособности, пишет Planet Today.
В исследовании приняли участи более полутора тысяч сотрудников компаний из Силиконовой Долины.Добровольцы не ели в течение полутора суток — с вечера понедельника до утра среды. В результате исследователи выяснили, что 9 из 10 сотрудников стали работать гораздо эффективнее и креативнее.
Учёные объясняют такие результаты тем, что когда организм человека испытывает голод, он начинает использовать энергию из резервных "хранилищ", дающих возможность работать более продуктивно.
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