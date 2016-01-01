Учёные выяснили, что голод повышает трудоспособность

В исследовании приняли участи более полутора тысяч сотрудников компаний из Силиконовой Долины.Добровольцы не ели в течение полутора суток — с вечера понедельника до утра среды. В результате исследователи выяснили, что 9 из 10 сотрудников стали работать гораздо эффективнее и креативнее.

Учёные объясняют такие результаты тем, что когда организм человека испытывает голод, он начинает использовать энергию из резервных "хранилищ", дающих возможность работать более продуктивно.