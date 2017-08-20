Учёные выяснили, что использование смайликов повышает шансы на секс

Лингвист Вайвьян Эванс обнаружил связь между количеством смайликов в переписке и вероятностью полового контакта потенциальных любовников, сообщает New York Post. Эванс в своей новой работе рассказывает, как оригинальный набор из 176 эмодзи, появившийся в 1999 году, превратился в полноценное средство коммуникации и что его ждёт в будущем.
Смайлики ежедневно используют три миллиарда пользователей сети, а часть лингвистов считают "рожицы" причиной деградации языка. Эванс считает, что всё с точностью до наоборот: наполнили общение новым смыслом, так как они выражают те эмоции, для которых не хватает слов или просто нет времени на их подбор. Смайлики выполняют функцию мимики, когда движения мышц лица выражают душевное состояние человека
Также ученый описывает неожиданное следствие употребления эмодзи. Он провел исследование на сайте знакомств Match.com, в котором приняли участие более 5600 человек. Оказалось, что чем больше смайликов используют в своей переписке потенциальные любовники, тем выше вероятность продолжения их отношений, в том числе в эротическом плане. "Конечно, эмодзи не сделают за вас всю работу. Но, увеличив их количество, вы наладите более тесный контакт с собеседником", — уточняет Эванс.
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