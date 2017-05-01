Учёные выяснили, что пиво снимает боль лучше парацетамола

Ученые из Гринвичского университета установили, что пиво можно считать эффективным болеутоляющим. Если бы не ряд побочных эффектов, напиток мог бы претендовать на роль лучшего средства от боли. Об этом сообщает "Федеральное агентство новостей".

Исследователи провели 18 тестов. Результат показал, что болеутоляющий эффект от пива может превышать аналогичное действие парацетамола. По данным ученых, повышение процента алкоголя на 0,08% при употреблении около двух пинт пива дает незначительное повышение порога болевой чувствительности. Однако Минздрав предупреждает, что злоупотребление пивом может привести к серьезным последствиям.