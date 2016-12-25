Учёные выяснили, что Сибирь "общалась" с Европой уже в 17 веке

Учёные Томского государственного университета и новосибирского Института археологии и этнографии СО РАН выяснили, что Сибирь уже в XVII-XVIII веках имела тесные связи с Европой, сообщает РИАТомск.
К такому выводу учёные пришли изучив находки, обнаруженные в ходе раскопок в Омской и Новосибирской областях.
Летом томские и новосибирские учёные провели раскопки Тары в Омской области, входившей в число первых русских городов Сибири, и на археологическом комплексе "Венгерово" в Новосибирской области, включающем памятники от неолита до Средневековья.
Отмечается, что среди редких находок, которые обнаружили ученые этим летом, есть монеты, осколки посуды, выполненной по венецианским технологиям, предположительно, в Германии или Чехии, а также обувь с высоким каблуком, что отражает польскую или венгерскую средневековую моду, и набор бронзовых вилок.
Исследователи подчеркивают, что в раскопках довольно часто встречаются "импортные" вещи.Это говорит о том, что Сибирь в 17-18 веках была не каким-то отдаленным краем, а регионом, имеющим тесные связи с Европой, откуда в сибирский быт внедрялись не только товары, но и отдельные элементы западного культурного кода, адаптированные к своей жизни.
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