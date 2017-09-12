Ученые выяснили, как найти любовь на сайтах знакомств

В соответствии с указанными данными для всех участников были подобраны пары, с которыми испытуемые отправились на свидание.

На основании этих данных ученые составили список потенциальных пар, после чего организовали вечер свиданий.

Каждый одинокий на этом вечере пообщался еще с дюжиной свободных добровольцев. Результаты оказались неожиданными.

По итогам свиданий участники исследования рассказали о том, какие же люди их привлекли. И выяснилось, что искра проскочила между партнерами, которые — если верить заполненным ими же анкетам — понравиться друг другу не могли, передает "5 канал".

То есть главной причиной неудачных свиданий после знакомства на специальном сайте является ложь — самому себе и окружающим. Анкеты чаще всего не отражают реальных желаний одиночек. И избежать провальных свиданий с неправильным партнерами, таким образом, можно только, если быть предельно честным с собой и точным в описании своих пожеланий.