Ученые выяснили, как найти любовь на сайтах знакомств

В журнале Psychological Science. опубликованы данные исследования ученых, которые проверили, могут ли люди найти любимого на сайте знакомств. В эксперименте принимали участие 350 добровольцев, заполнявшие анкеты, в которых отметили, какие черты характеры они хотели бы видеть у потенциального партнера.
В соответствии с указанными данными для всех участников были подобраны пары, с которыми испытуемые отправились на свидание.
На основании этих данных ученые составили список потенциальных пар, после чего организовали вечер свиданий.
Каждый одинокий на этом вечере пообщался еще с дюжиной свободных добровольцев. Результаты оказались неожиданными.
По итогам свиданий участники исследования рассказали о том, какие же люди их привлекли. И выяснилось, что искра проскочила между партнерами, которые — если верить заполненным ими же анкетам — понравиться друг другу не могли, передает "5 канал".
То есть главной причиной неудачных свиданий после знакомства на специальном сайте является ложь — самому себе и окружающим. Анкеты чаще всего не отражают реальных желаний одиночек. И избежать провальных свиданий с неправильным партнерами, таким образом, можно только, если быть предельно честным с собой и точным в описании своих пожеланий.
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