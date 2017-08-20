Ученые выяснили, какой мужской запах будоражит женщин сильнее всего

В ходе эксперимента выяснилось, что на запах мужчины влияют цветные овощи и фрукты. Они насыщают кожу каротиноидами — пигментами, окрашивающими пищу красным, желтым и оранжевым цветом. Участников эксперимента попросили надеть чистые майки и выполнить серию физических упражнений. После этого футболки дали понюхать группе женщин, которые оценили привлекательность запахов.

Выяснилось, дамам больше нравится запах мужчин, которые обильно питаются овощами и фруктами. При этом ученые рекомендовали мужчинам воздерживаться от употребления так называемых рафинированных углеводов — пирожных, конфет, мороженого, джемов и т.д, - продуктов, придающих телу непривлекательный запах.