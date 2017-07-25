Ученые выяснили, почему молодые россияне женятся

Ученые выяснили мотивы молодых россиян, заключающих браки. Сотрудники Высшей школой экономики и Российским государственным социальным университетом опросили 2 тысячи человек, чтобы узнать, что 82% из них женятся по любви.
Еще 5–6% респондентов в возрасте от 17 до 30 лет заявили, что их решение создать семью было вызвано желанием иметь детей, 3% опрошенных признались, что их заставили расписаться родители, а 2% заключили брак по расчету. При этом 86% участников исследования не считают ненужным заключать брачный договор, пишут "Известия".
Кроме того, как отметила профессор факультета экономических наук ВШЭ Оксана Кучмаева, большинство молодых людей придерживаются традиционного мнения, что семья должна строиться на официально оформленных отношениях. "Но наряду с этим мы видим современный тренд — прежде чем вступить в брак, люди предпочитают встать на ноги, получить образование и лучше узнать партнера", — пояснила профессор.
По данным опроса, большинство (56%) молодых людей, вступивших в брак, познакомились на дискотеках и вечеринках у друзей, при этом 21% опрошенных с будущими супругами связала учеба в вузе. В соцсетях нашли друг друга 2% респондентов.
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