Ученик Сокурова получил приз Каннского кинофестиваля

Картина Кантемира Балагова "Теснота" стал первым награжденным фильмом из России в программе 70-го Каннского кинофестиваля, сообщает Газета.ру со ссылкой на The Holywood Reporter. Балагов, являющийся выпускником Фонда Александра Сокурова, удостоен премии международной ассоциации кинокритиков ФИПРЕССИ в рамках программы "Особый взгляд". Это его дебютная работа.
По словам двадцатишестилетнего Кантемира Балагова, киноистория основана на реальных событиях, рассказывают Вести.ру. Сюжет картины разворачивается в Нальчике, в 1998 году. У еврейской семьи в день сватовства неизвестные похищают сына и невесту.
Кантемир Балагов,
режиссер:
Кабардинцев и балкарцев не воровали, а еврейские семьи часто становились жертвами. Это была самая незащищенная диаспора. Для меня было важно показать человеческие и межнациональные отношения, поскольку Россия — многонациональная страна. Нравится кому-то это или нет, но эта межнациональность порой является источником разных конфликтов. Название выбрано не случайно. Оно охватывает все понятия тесноты. Прежде всего это внутренняя теснота, когда внутри человека все заполнено самим собой и не хватает места для близкого. Также это теснота традиций, теснота внутренних рамок, менталитетов, а еще шире – теснота территориальная, когда два народа не могут сосуществовать рядом, и это приводит к конфликтам.
Александр Сокуров, у которого в Кабардино-Балкарии мастерская, по словам Кантемира Балагова, не давит авторитетом, помогает студентам вырабатывать собственный авторский почерк, буквально запрещая смотреть свои фильмы.
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