Ученым удалось расшифровать внутренний голос человека

Ученые из США расшифровали внутренний голос человека. Для этого исследователи создали алгоритм для распознавания слов, которые произносятся мысленно, сообщает "ВладТайм".
Во время проведения эксперимента эксперты зафиксировали определенный уровень активности мозга у пациентов, страдающих от приступов эпилепсии. Для этого в черепа участников установили специальные электроды.
Во время эксперимента пациентам показывали тексты из выступлений американских президентов и стихотворения для детей. Участники сначала должны были прочитать тексты вслух, а затем — мысленно. После этих действий им посоветовали о чем-нибудь подумать.
Ученые установили, что когда люди читали тексты вслух, у них было зафиксировано увеличение активности отдельных нейронов мозга. По результатам обработки данных создали спектрограмму. С помощью разработанной программы исследователям удалось воспроизвести текст, который пациенты прочитали мысленно.
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