Ученым удалось расшифровать внутренний голос человека

Во время проведения эксперимента эксперты зафиксировали определенный уровень активности мозга у пациентов, страдающих от приступов эпилепсии. Для этого в черепа участников установили специальные электроды.

Во время эксперимента пациентам показывали тексты из выступлений американских президентов и стихотворения для детей. Участники сначала должны были прочитать тексты вслух, а затем — мысленно. После этих действий им посоветовали о чем-нибудь подумать.

Ученые установили, что когда люди читали тексты вслух, у них было зафиксировано увеличение активности отдельных нейронов мозга. По результатам обработки данных создали спектрограмму. С помощью разработанной программы исследователям удалось воспроизвести текст, который пациенты прочитали мысленно.