Ученым удалось расшифровать внутренний голос человека

276
Сегодня, 06:34.
Популярная наука

Ученые из США расшифровали внутренний голос человека. Для этого исследователи создали алгоритм для распознавания слов, которые произносятся мысленно, сообщает "ВладТайм".

Медицина. Здоровье. Мозг. Анализы.
Медицина. Здоровье. Мозг. Анализы. Фото: СС0.

Во время проведения эксперимента эксперты зафиксировали определенный уровень активности мозга у пациентов, страдающих от приступов эпилепсии. Для этого в черепа участников установили специальные электроды.

Во время эксперимента пациентам показывали тексты из выступлений американских президентов и стихотворения для детей. Участники сначала должны были прочитать тексты вслух, а затем — мысленно. После этих действий им посоветовали о чем-нибудь подумать.

Ученые установили, что когда люди читали тексты вслух, у них было зафиксировано увеличение активности отдельных нейронов мозга. По результатам обработки данных создали спектрограмму. С помощью разработанной программы исследователям удалось воспроизвести текст, который пациенты прочитали мысленно.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров