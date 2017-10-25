Уходим в минус: алтайские синоптики продлили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение в Алтайском крае продлили на сутки 26 октября. Ранее планировалось, что ветер и снег прекратятся 25 октября к ночи. Синоптики обещают "минус" даже днем.
Еще как минимум сутки на большей части территории прогнозируется снег, мокрый снег, местами слабая метель, гололедные явления, установление временного снежного покрова. Ветер юго-западный, ночью 12-17 м/с, местами порывы 22-27 м/с, днем 5-10 м/с с усилением до 15 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -2...–7, днем -3...+2.
В Барнауле ожидается переменная облачность, ночью и в начале дня снег, мокрый снег, гололедные явления, установление временного снежного покрова. Прогнозируют юго-западный ветер, ночью 12-17 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем около нуля.
Возможны обрывы линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падение деревьев и обрушение слабозакрепленных конструкций, увеличение количества ДТП.
До ночи 26 октября аналогичное штормовое предупреждение действует и на территории республики Алтай.
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