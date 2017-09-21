Николая Караченцова перевели в реанимацию

Сын актера Андрей сообщил РИА Новости, что Караченцов лег на плановое обследование и пробудет в больнице около двух недель.

Сын актера Николая Караченцова Андрей рассказал РБК, что его отца, находящегося в НИИ Склифосовского, перевели в палату реанимации.



"У нас плановое обследование. Когда проводятся обследования, после них папу переводят в палату реанимации, чтобы нам всем было поспокойнее, потому что там контроль за пациентами получше. Это для нашего успокоения", — заявил он.



Карьера Николая Караченцова прервалась после серьезного ДТП, в которое он попал в ночь на 28 февраля 2005 года. В результате аварии актер получил серьезную черепно-мозговую травму. Его доставили в больницу, где ему сделали трепанацию черепа и операцию на головном мозге. Караченцов пролежал 26 дней в коме. Процесс выздоровления затянулся.

В 2013 году Караченцов сыграл небольшой эпизод в фильме "Белые росы. Возвращение", в 2014 году в театре "Ленком" прошел его юбилейный вечер "Я здесь!", а также творческий вечер, посвященный выходу двойного компакт-диска "Лучшее и неизданное", приуроченному к 70-летию актера, пишет bfm.ru.

27 февраля 2017 года артист снова попал в аварию. Машина, в которой он ехал, столкнулась с "Газелью" и перевернулась. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского у актера диагностировали гематому глазницы, было подозрение на сотрясение мозга. В марте мировой участок Щелковского городского суда Подмосковья лишил супругу актера Николая Караченцова прав на полтора года и оштрафовал на 30 тысяч рублей за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.