Николая Караченцова перевели в реанимацию

Состояние актера Николая Караченцова, которого 18 сентября госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ухудшилось, он переведен в отделение хирургической реанимации, сообщает ТАСС.
Сын актера Андрей сообщил РИА Новости, что Караченцов лег на плановое обследование и пробудет в больнице около двух недель.
Сын актера Николая Караченцова Андрей рассказал РБК, что его отца, находящегося в НИИ Склифосовского, перевели в палату реанимации.
"У нас плановое обследование. Когда проводятся обследования, после них папу переводят в палату реанимации, чтобы нам всем было поспокойнее, потому что там контроль за пациентами получше. Это для нашего успокоения", — заявил он.
Карьера Николая Караченцова прервалась после серьезного ДТП, в которое он попал в ночь на 28 февраля 2005 года. В результате аварии актер получил серьезную черепно-мозговую травму. Его доставили в больницу, где ему сделали трепанацию черепа и операцию на головном мозге. Караченцов пролежал 26 дней в коме. Процесс выздоровления затянулся.
В 2013 году Караченцов сыграл небольшой эпизод в фильме "Белые росы. Возвращение", в 2014 году в театре "Ленком" прошел его юбилейный вечер "Я здесь!", а также творческий вечер, посвященный выходу двойного компакт-диска "Лучшее и неизданное", приуроченному к 70-летию актера, пишет bfm.ru.
27 февраля 2017 года артист снова попал в аварию. Машина, в которой он ехал, столкнулась с "Газелью" и перевернулась. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского у актера диагностировали гематому глазницы, было подозрение на сотрясение мозга. В марте мировой участок Щелковского городского суда Подмосковья лишил супругу актера Николая Караченцова прав на полтора года и оштрафовал на 30 тысяч рублей за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
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