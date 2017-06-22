Уклонисты от армии смогут устраиваться на госслужбу

Наказание в виде запрета работать на госслужбе назначается нарушителям закона только судом и на конкретный срок — до 5 лет по УК в качестве основного, до 3 лет как дополнительное, в исключительных случаях — до 20 лет. Уклонистам от армии при этом запрещено идти в госслужбу пожизненно.

Конституционный суд уже указал, что уклонисты оказались в худшем положении, чем граждане, совершившие административное или уголовное нарушение.

Однако, даже после принятия закона ограничение для уклонистов частично останется. Авторы законопроекта (Андрей Красов и Виктор Заварзин из "Единой России") предложили на пять лет запретить устраиваться на гражданскую или муниципальную службу гражданам, не служившим без уважительной причины.