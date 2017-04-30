Украина построила дамбу и отрезала Крым от воды из Днепра

Основная цель возведения объекта, как заявляет украинский телеканал - орошение земель на юге Херсонской области. У новой дамбы есть шлюз, который можно открыть в любой момент. В связи с этим, по словам авторов сюжета, когда Крым вернется в состав Украины, водой наполнится еще 300 километров канала.

Сообщается, что дамбу возвели за год. Стоимость проекта составила 35 миллионов гривен (примерно 75 миллионов рублей). Основные работы завершены, но предстоит еще обустроить инфраструктуру.

Как пишет "Коммерсантъ", в 2014 году вслед за обесточиванием Крыма Украина начала отключение воды. Российские власти предложили снабжать Крым водой из Краснодарского края, подземными водами и за счет опреснения. В 2015 году Думский комитет по природным ресурсам рассмотрел заявление об экоциде Крыма в связи с перекрытием поступления воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Депутаты Госсовета Крыма признали, что прекращение подачи воды по каналу грозит полуострову серьезной экологической катастрофой.

Справка

Северо-Крымский канал — оросительно-обводнительный канал, построенный в 1961-1971 годах для обеспечения водой засушливых территорий Херсонской и Крымской областей Украинской ССР. Вода забирается из заполненного в 50-х Каховского водохранилища в нижнем течении Днепра.