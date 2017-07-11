Украина введет электронную регистрацию для россиян

По словам Турчинова, если гражданин России планирует прибыть на территорию Украины, он должен заранее зарегистрироваться и предоставить в МИД Украины необходимые о себе данные.

Процедура регистрации также коснется россиян, которые живут на Украине. Они должны будут информировать соответствующие органы о перемещении по территории страны.

Турчинов заверил, что система биометрического контроля начнет функционировать не позже 2018 года. Однако это может произойти и до конца этого года.

Глава МИД Украины Павел Климкин также подтвердил планы по введению обязательной регистрации. По его словам, ужесточение режима въезда будет происходить поэтапно.

Заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич уже отмечал, что Россия примет ответные меры по ужесточению действующих правил.

Ранее президент Петр Порошенко подчеркнул, что все въезжающие на Украину иностранцы будут проходить биометрический контроль, в частности у них будут снимать отпечатки пальцев, а также делать цифровую фотографию. По словам Турчинова, эти меры прежде всего затронут граждан России.