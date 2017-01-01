Украинские законодатели хотят отменить праздники на 9 мая и 8 марта

О соответствующей законодательной инициативе "Известиям" рассказал один из ее авторов, директор УИНП Владимир Вятрович. "Никто не отменяет 9 Мая. Этот день останется для Украины днем победы над нацизмом. Наше предложение состоит в том, чтобы перенести выходной день с 9 на 8 мая, который празднуется как День памяти и примирения. То же самое касается 8 Марта, который остается Международным женским днем, но ликвидируется как выходной", — рассказал Вятрович.

По его словам, главная задача данного законопроекта — навести порядок в праздничных и выходных днях, поскольку в календаре сейчас "мешанина из старых, советских, новых и религиозных праздников". В институте считают, что нужно взять на вооружение европейский опыт и оставить в качестве праздничных выходных только девять дней в году.

После общественного обсуждения закона весной его поставят на голосование в парламенте. Эксперты считают, что скорее всего, большинство депутатов Верховной рады проголосуют за отмену празднования 9 мая.

В свою очередь, директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов заявил "Известиям", что на Украине идет целенаправленная борьба с памятью о советском этапе истории и отмена Дня Победы является очередным шагом в этом процессе.