Украинского медиамагната задержали по подозрению во взяточничестве

В Киеве задержали владельца интернет-издания "Страна" Игоря Гужву. Его подозревают в получении взятки в размере 10 тыс. долларов, сообщает ТАСС.
Предполагается, что он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на одного из действующих политиков. В столичном офисе редакции же прошли обыски.
Ранее, еще в течение 2014-2015 гг., представители налоговых органов и сотрудники Службы безопасности Украины неоднократно проводили обыски в редакции возглавляемого Гужвой холдинга по обвинениям в неуплате налогов и сепаратизме.
До открытия в 2016 году интернет-ресурса "Страна" ему принадлежал украинский медиахолдинг "Вести".
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