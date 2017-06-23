Украинского медиамагната задержали по подозрению во взяточничестве

Предполагается, что он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на одного из действующих политиков. В столичном офисе редакции же прошли обыски.

Ранее, еще в течение 2014-2015 гг., представители налоговых органов и сотрудники Службы безопасности Украины неоднократно проводили обыски в редакции возглавляемого Гужвой холдинга по обвинениям в неуплате налогов и сепаратизме.

До открытия в 2016 году интернет-ресурса "Страна" ему принадлежал украинский медиахолдинг "Вести".