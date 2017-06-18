Умер актер, сыгравший в фильмах о Гарри Поттере

Артистическая карьера Бизли началась в 30-х годах прошлого века. Он исполнил несколько ролей в крупных театральных постановках, однако после Второй мировой войны решил уйти со сцены и открыл собственный антикварный магазин.

В возрасте 75 лет Бизли дебютировал в кинематографе. Актер снялся в фильмах "Агент Джонни Инглиш", "Бриджит Джонс: грани разумного" и экранизации романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение". В пятом фильме о;Гарри Поттере Бизли сыграл бывшего директора Хогвартса Эдварда Эверарда. Его "ожившие портреты" можно увидеть в кабинете Дамблдора и министерстве магии.