Умер актер, сыгравший в фильмах о Гарри Поттере

В Великобритании на 102-м году жизни скончался один из старейших актеров мира Сэм Бизли, известный широкому зрителю благодаря роли профессора Эверарда в фильме "Гарри Поттер и орден Феникса", сообщает "РИА Новости".
Артистическая карьера Бизли началась в 30-х годах прошлого века. Он исполнил несколько ролей в крупных театральных постановках, однако после Второй мировой войны решил уйти со сцены и открыл собственный антикварный магазин.
В возрасте 75 лет Бизли дебютировал в кинематографе. Актер снялся в фильмах "Агент Джонни Инглиш", "Бриджит Джонс: грани разумного" и экранизации романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение". В пятом фильме о;Гарри Поттере Бизли сыграл бывшего директора Хогвартса Эдварда Эверарда. Его "ожившие портреты" можно увидеть в кабинете Дамблдора и министерстве магии.
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