Умер известный алтайский художник Владимир Раменский

На 90-м году жизни умер известный в крае книжный иллюстратор Владимир Раменский. Об этом в своем Facebook сообщила Елена Шарова, доцент Института архитектуры и дизайна при АлтГТУ, член Союза дизайнеров России.
Владимир Александрович Раменский родился 28 июля 1927 года. В 1968 году окончил Московский полиграфический институт, работал в области книжной графики. В 1970 году он стал членом Союза художников России. Участник краевых, зональных, всероссийских, всесоюзных, зарубежных, международных выставок и конкурсов книги. Раменский оформил сотни книг алтайских писателей и поэтов, в том числе "Солона ты, земля" Егорова, "Азбука 1973" на алтайском языке, "Живи и помни" Распутина, "Далекие зимние вечера" Шукшина.
Был преподавателем Новоалтайского художественного училища, профессором Института архитектуры и дизайна при АлтГТУ и председателем Алтайского отделения Союза дизайнеров России.
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