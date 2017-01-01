Скончался президент Союза зернопереработчиков Алтая Виктор Фоминых

Виктор Алексеевич стоял у истоков Союза зернопереработчиков Алтая. Сам он твердо и последовательно отстаивал интересы членов союза и всей отрасли, и всегда — во взаимосвязи с интересами всего региона.

Он родился 6 августа 1947 года в Завьялово, работать начал еще в далеком 1966 году — электриком-монтажником Завьяловского комбината коммунальных предприятий и благоустройства.

Алтайский сельхозинститут он окончил в 1974 году, получив диплом инженера-механика. Он поднимался вверх ступенька за ступенькой. Сразу после вуза трудился заведующим ремонтной мастерской совхоза "Рассвет". В 1978 году стал замуправляющего Завьяловский межрайобъединением "Сельхозтехника", в 1980-м - директором совхоза им. Куйбышева Завьяловского района, в 1983-м — управляющим Шипуновским районным производственным объединением по обеспечению сельского хозяйства.

В августе 1985 года он возглавил учхоз "Пригородное", а в 1996-2004 годах - ОАО "Алтайзернопродукт". Президентом Союза зернопереработчиков Алтая его однозначно выбрали в момент его создания - союз был зарегистрирован в октябре 2001 года. Был депутатом Алтайского краевого совета народных депутатов. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, награжден медалью Алтайского края "За заслуги в труде", медалью Российского союза мукомольных и крупяных предприятий "За вклад в развитие отрасли хлебопродуктов – 2004".

Виктор Алексеевич был открытым человеком - охотно общался с прессой. Он умел сохранять чувство юмора в самой трудной ситуации, а на вопрос, как дела, отвечал с неизменной улыбкой: "Да живой пока"!

Виктор Фоминых умер от тяжелой болезни. Он до последних дней сохранял ясность мыслей и еще две недели назад был настроен работать. Незадолго до смерти он попрощался с каждым из коллег — в Союз зернопереработчиков входит 17 предприятий.

Прощание с Виктором Алексеевичем состоится 23 февраля в Барнауле в ритуальном зале на ул. Аносова, 8 с 9 до 11-00.