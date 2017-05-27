Умер ярый идеолог борьбы с СССР Збигнев Бжезинский

Весть сообщила дочь в Instagram его дочь. "Мой отец мирно отошел в мир иной сегодня вечером",— сообщила она. По данным New York Times, господин Бжезинский скончался в пятницу в госпитале в Фолс-Черче (штат Вирджиния) на 90 году жизни.

Збигнев Бжезинский родился в семье польского дипломата. Он гражданин США. Бжезинский — авторо глобальной стратегии антикоммунизма, теории технотронной эры и концепции американской гегемонии нового типа. Известен жесткой позицией в отношении Советского Союза. В последние годы он вел активную преподавательскую и консультативную деятельност. Господин Бжезинский известен также как автор книги "Великая шахматная доска: господство Америки и ее геостратегические императивы".