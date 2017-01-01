Уникальная новинка в "Банке Акцепт"

Монеты из драгоценных металлов (золото или серебро) новой серии "Футбол 2018" станут отличным подарком для каждого мужчины ко Дню защитника Отечества.

Золотая и серебряная монета "Чемпионат мира по Футболу FIFA 2018", 2018 г.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", "БАНК РОССИИ", номинал монет и дата — "2018 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д И. Менделеева, проба, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA, справа имеется надпись в четыре строки — "ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИ".

Золотая и серебряная монета "Кубок Конфедераций FIFA 2017", 2017 г.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", "БАНК РОССИИ", номинал монет и дата — "2017 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д И. Менделеева, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Кубка конфедераций FIFA на фоне орнамента, состоящего из элементов, отображающих российскую культуру и фольклорное наследие, а также футбольный мир, внизу по окружности имеется надпись — "КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ FIFA 2017".

Как известно, за год до чемпионата мира по футболу проводится так называемый "репетиционный" турнир - Кубок конфедераций. В 2017 году на территории России за награду команды будут бороться в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. За обладание кубком в этом году будут сражаться семь стран. Монета "Кубок Конфедераций FIFA 2017", 2017 г. – может стать символом этого события!

Серебряные памятные монеты достоинством в 3 руб. посвящены городам, где пройдут матчи ЧМ-2018, — Екатеринбургу, Калининграду и Саранску.

Основной фон каждой монеты исполнен в виде орнамента, состоящего из элементов, отображающих российскую культуру и фольклорное наследие, а также футбольный мир, а в специальных картушах можно увидеть изображения достопримечательностей городов. Монеты выполненные в цвете траектории полета стилизованного мяча и футболиста; по окружности имеется надпись – "ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИ".

Ко всем монетам прилагается сертификат качества.

Ценность инвестиционных монет в том, что они никогда не потеряют свою стоимость, им не страшна инфляция, деньги остаются в полной сохранности на неопределенный срок. Продажа и другие операции с ними не облагаются НДС, а привлекательный внешний вид инвестиционных монет делает возможным преподнесение их в качестве подарка близким людям.

Для более подробного ознакомления с ассортиментом памятных и инвестиционных монет приглашаем вас в офисы ОАО "Банк Акцепт" и на наш сайт.

ОАО "Банк Акцепт"

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