Уровень Оби у Барнаула снизился

За прошедшие сутки уровень воды в Оби у Барнаула снизился на 6 см до 541, опустившись ниже отметки подтопления. Об этом сообщает Алтайский ЦГМС.
Также Обь опустилась на 21 см в районе Усть-Чарышской Пристани — до 541 см. Катунь в районе Сросток прибавила 3 см и поднялась за сутки до 395 см. В Бие в районе Бийска река опустилась на 9 см до 208 см. В Чарыше же уровень воды в районе Чарышского поднялся на 26 см до 64.
Мэрия сообщает, что попасть на остров Шубинский в Затоне можно через понтонный мост. Переправа открыта для движения пешеходов и любого вида автотранспорта.
Напомним, что вторая волна паводка в Алтайском крае должна начаться после 25 мая. По словам губернатора Алтайского края Александра Карлина, в отдельных точках края паводок будет серьезным: в бассейнах рек Катунь и Бия, в Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби.
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