Уровень Оби у Барнаула снизился

Также Обь опустилась на 21 см в районе Усть-Чарышской Пристани — до 541 см. Катунь в районе Сросток прибавила 3 см и поднялась за сутки до 395 см. В Бие в районе Бийска река опустилась на 9 см до 208 см. В Чарыше же уровень воды в районе Чарышского поднялся на 26 см до 64.

Мэрия сообщает, что попасть на остров Шубинский в Затоне можно через понтонный мост. Переправа открыта для движения пешеходов и любого вида автотранспорта.

Напомним, что вторая волна паводка в Алтайском крае должна начаться после 25 мая. По словам губернатора Алтайского края Александра Карлина, в отдельных точках края паводок будет серьезным: в бассейнах рек Катунь и Бия, в Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби.