Уровень воды в Оби в районе Барнаула приближается к критическому

Уровень воды в Оби в районе Барнаула на сегодняшний день составляет 511 см, по данным Алтайского гидрометцентра. Критический показатель для Барнаула — 540 см.
Вторая волна паводка уже началась в Горном Алтае. В Барнауле ее ждут после 25 мая. По словам губернатора Алтайского края Александра Карлина, в отдельных точках края паводок будет серьезным: в бассейнах рек Катунь и Бия, в Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби.
В Барнауле, помимо Затона, к паводку готовятся в поселке Ильича на расширение дамбы здесь уйдет около 5 000 тонн глины.
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