Уровень воды в Оби в районе Барнаула приближается к критическому

Вторая волна паводка уже началась в Горном Алтае. В Барнауле ее ждут после 25 мая. По словам губернатора Алтайского края Александра Карлина, в отдельных точках края паводок будет серьезным: в бассейнах рек Катунь и Бия, в Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби.

В Барнауле, помимо Затона, к паводку готовятся в поселке Ильича на расширение дамбы здесь уйдет около 5 000 тонн глины.