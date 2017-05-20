Уровень воды в Оби в районе Барнаула приближается к критическому

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Сегодня, 15:26.
Жизнь

Уровень воды в Оби в районе Барнаула на сегодняшний день составляет 511 см, по данным Алтайского гидрометцентра. Критический показатель для Барнаула — 540 см.

Пойма Оби в районе Барнаула. Паводок на Алтае. 28 апреля 2017 года.
Пойма Оби в районе Барнаула. Паводок на Алтае. 28 апреля 2017 года. Фото: Иван Дворцов.

Вторая волна паводка уже началась в Горном Алтае. В Барнауле ее ждут после 25 мая. По словам губернатора Алтайского края Александра Карлина, в отдельных точках края паводок будет серьезным: в бассейнах рек Катунь и Бия, в Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби.

В Барнауле, помимо Затона, к паводку готовятся в поселке Ильича на расширение дамбы здесь уйдет около 5 000 тонн глины.

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