Утвержден новый состав барнаульского горизбиркома

Как уже сообщал altapress.ru, шесть членов в новый состав по закону рекомендовал крайизбирком. Это:

Михаил Губин, шеф-редактор газеты "Вечерний Барнаул" (член действующего горизбиркома).

Ксения Долгих, секретарь действующего горизбиркома.

Виталий Замаруев, начальник отдела крайизбиркома.

Ирина Малоземова, главный консультант правового комитета АКЗС.

Евгений Мякиньков, адвокат.

Ашот Погосян, председатель молодежной избирательной комиссии.

Еще пять человек предложили партии, депутаты которых представлены в действующем созыве Барнаульской гордумы:

Валерия Васильченко (РПР-ПАРНАС).

Наталья Дадей ("Справедливая Россия").

Максим Егер ("Единая Россия").

Андрей Курасов (КПРФ).

Олег Кшнякин (ЛДПР).

Последним 12 членом горизбиркома стала Татьяна Кислякова (комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города).

В новый состав не вошла Галина Комарова, председатель прежнего состава комиссии, против кандидатуры который активно выступали представители "Справедливой России". Они настаивали, что она дискредитировала себя на прошлых выборах в гордуму в 2012 году. Кто займет кресло председателя, станет известно после первого заседания нового состава горизбиркома.