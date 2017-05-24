Утвержден новый состав барнаульского горизбиркома

Новый состав городской избирательной комиссии Барнаула утвержден, сообщила на своей странице в Фейсбуке Оксана Молодых, депутат гордумы ("Справедливая Россия"). Его определили депутаты путем опросного голосования. Этот состав горизбиркома будет проводить выборы в гордуму в сентябре 2017 года. И уже точно можно говорить, что глава комиссии сменится.
Как уже сообщал altapress.ru, шесть членов в новый состав по закону рекомендовал крайизбирком. Это:
- Михаил Губин, шеф-редактор газеты "Вечерний Барнаул" (член действующего горизбиркома).
- Ксения Долгих, секретарь действующего горизбиркома.
- Виталий Замаруев, начальник отдела крайизбиркома.
- Ирина Малоземова, главный консультант правового комитета АКЗС.
- Евгений Мякиньков, адвокат.
- Ашот Погосян, председатель молодежной избирательной комиссии.
Еще пять человек предложили партии, депутаты которых представлены в действующем созыве Барнаульской гордумы:
- Валерия Васильченко (РПР-ПАРНАС).
- Наталья Дадей ("Справедливая Россия").
- Максим Егер ("Единая Россия").
- Андрей Курасов (КПРФ).
- Олег Кшнякин (ЛДПР).
Последним 12 членом горизбиркома стала Татьяна Кислякова (комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города).
В новый состав не вошла Галина Комарова, председатель прежнего состава комиссии, против кандидатуры который активно выступали представители "Справедливой России". Они настаивали, что она дискредитировала себя на прошлых выборах в гордуму в 2012 году. Кто займет кресло председателя, станет известно после первого заседания нового состава горизбиркома.
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