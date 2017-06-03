Уже через пять лет с Байконура взлетит новый космический корабль "Федерация"

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Сегодня, 10:36.
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Первый пуск нового российского космического корабля "Федерация" намечен на 2022 год. Об этом заявил глава Роскосмоса Игорь Комаров на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает КоммерсантOnline.

Космос. Звездное небо.
Космос. Звездное небо. Фото: СС0.

Раньше говорили о том, что старт "Федерации" состоится уже в 2021 году с космодрома Восточный на ракете-носителе семейства "Ангара". Теперь планы изменились: первый пуск пилотируемого корабля произойдет на ракете-носителе "Союз-5" с нового российско-казахстанского стартового комплекса "Байтерек" на Байконуре. В настоящее время его строят ускоренными темпами под ракето-носитель. Средства, помимо российской стороны, обещали выделить и власти Казахстана.

Игорь Комаров пояснил РИА Новости, что решение о скором запуске "Федерации" с "Союза-5" связано в том числе и с тем, что идет рост конкуренции на рынке пусковых услуг и средств выведения. Пуск новой ракеты-носителя позволит значительно снизить стоимость выведения полезной нагрузки и серьезно повысить эффективность пусковых услуг.

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