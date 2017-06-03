Уже через пять лет с Байконура взлетит новый космический корабль "Федерация"

Раньше говорили о том, что старт "Федерации" состоится уже в 2021 году с космодрома Восточный на ракете-носителе семейства "Ангара". Теперь планы изменились: первый пуск пилотируемого корабля произойдет на ракете-носителе "Союз-5" с нового российско-казахстанского стартового комплекса "Байтерек" на Байконуре. В настоящее время его строят ускоренными темпами под ракето-носитель. Средства, помимо российской стороны, обещали выделить и власти Казахстана.

Игорь Комаров пояснил РИА Новости, что решение о скором запуске "Федерации" с "Союза-5" связано в том числе и с тем, что идет рост конкуренции на рынке пусковых услуг и средств выведения. Пуск новой ракеты-носителя позволит значительно снизить стоимость выведения полезной нагрузки и серьезно повысить эффективность пусковых услуг.