В Абхазии зарезали российского туриста

По предварительным данным, преступники планировали ограбить туристов. В результате возникшего конфликта москвичу Андрею Кабанову 1987 года рождения были нанесены два проникающих ножевых ранения в область грудной клетки, от которых он вскоре скончался. Злоумышленники также похитили двух женщин — жену Кабанова и ее подругу.

Женщины в результате проведенных оперативных мероприятий были освобождены.

Министерство внутренних дел Абхазии готово заплатить вознаграждение за сведения, которые помогут найти и задержать убийц российского туриста.

"За достоверную информацию о месте нахождения преступников, совершивших разбойное нападение на российских туристов в Гудаутском районе и убийство одного из них, МВД Абхазии объявило вознаграждение в размере 1 млн рублей", — говорится в сообщении ведомства, которое цитирует ТАСС.

Следствие по этому уголовному делу возглавил министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия, а правоохранительные органы республики переведены на усиленный режим службы. Усилены дополнительными сотрудниками стационарные посты ГАИ, патрулируется автотрасса.

Поиск преступников вели с помощью кинологов, был задействован вертолет местного Минобороны. На месте трагедии уже побывал президент Абхазии Рауль Хаджимба, отменивший в связи с этим рабочую поездку в Адыгею, намеченную на 12 июля, пишет "Российская газета".