В аэропорту "Шереметьево" ураган повредил несколько самолетов

Еще один был поражен разрядом молнии при посадке.

"Сильный порыв ветра опрокинул погрузочный мостик во время загрузки питания на лайнер "Суперджет-100", повредив воздухозаборник самолета. Еще два самолета — "Аэробус-330" и "Боинг 777" — получили повреждения створки шасси и двери в результате удара о самолеты соответственно обслуживающей стремянки и трапа", — сказал источник в авиадиспетчерских службах московского авиаузла.

"Во время захода на посадку в Шереметьево накануне командир рейса из Владивостока сообщил о попадании молнии в фюзеляж, самолет удалось посадить благополучно, никто не пострадал", - сказал он.

МЧС сообщило, что к утру вторника дороги федерального и регионального значения очищены от поваленных деревьев и веток, затруднений в движении транспорта нет.