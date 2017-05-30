В аэропорту "Шереметьево" ураган повредил несколько самолетов

Несколько самолетов получили повреждения в московском аэропорту "Шереметьево" из-за урагана, сообщает "Интерфакс".
Еще один был поражен разрядом молнии при посадке.
"Сильный порыв ветра опрокинул погрузочный мостик во время загрузки питания на лайнер "Суперджет-100", повредив воздухозаборник самолета. Еще два самолета — "Аэробус-330" и "Боинг 777" — получили повреждения створки шасси и двери в результате удара о самолеты соответственно обслуживающей стремянки и трапа", — сказал источник в авиадиспетчерских службах московского авиаузла.
"Во время захода на посадку в Шереметьево накануне командир рейса из Владивостока сообщил о попадании молнии в фюзеляж, самолет удалось посадить благополучно, никто не пострадал", - сказал он.
МЧС сообщило, что к утру вторника дороги федерального и регионального значения очищены от поваленных деревьев и веток, затруднений в движении транспорта нет.
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